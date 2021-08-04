В Запорожской области мужчина насмерть сбил свою жену и скрылся с места ДТП. Фото

В Мелитополе полиция задержала мужчину, который на автомобиле насмерть сбил собственную жену и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Для розыска вводилась операция «Перехват». Через несколько часов правоохранители разыскали и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как стало известно, ДТП произошло 3 августа около 3:00 ночи. Возле многоэтажного дома по улице Интеркультурной автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП. Правоохранители установили, что у одного из многоэтажных домов произошел громкий конфликт между супругами, которые здесь жили. Мужчина 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «ГАЗ-2705», начал движение по зеленой зоне дворовой территории и сбил жену 1995 года рождения, которая находилась рядом с транспортным средством.
Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, а водитель на автомобиле скрылся в неизвестном направлении. В силу ввели операцию «Перехват». По приметам, которые предоставил свидетель, полицейские составили описание автомобиля и разослали ориентировки в территориальные отделы полиции.
Около 8:00 утра, мужчину задержали в Орехове. Его обследование в медицинском учреждении подтвердило состояние алкогольного опьянения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании для него меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
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