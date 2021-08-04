Запорожский спортсмен Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Уже готовится решение о выделении средств спортсмену на приобретение квартиры.
В Токио продолжаются Олимпийские игры. Среди участников и спортсмены из Запорожья. Сегодня известный запорожский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов завоевал для Украины серебряную медаль. Отметим, он участвовал в соревнованиях по греко-римской борьбе в категории до 67 килограммов. Это уже вторая серебряная медаль украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.
Отметим, серебряный призер Олимпийских игр Парвиз Насибов является спортсменом Запорожской школы высшего спортивного мастерства. Запорожье поддерживало спортсмена в ходе подготовки к соревнованиям в Токио. В числе запорожских спортсменов-кандидатов для участия в Олимпийских играх он с 2019 года получал ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч гривен в рамках Городской программы поддержки одаренной молодежи г. Запорожья на 2019-2021 годы.
Спортсмен постоянно представляет Запорожье на международных соревнованиях. Он неоднократно завоёвывал медали на чемпионатах Европы и мира по греко-римской борьбе в различных возрастных категориях.