В Хмельницком ливень превратил дороги в потоки воды. Фото

РепортерUA 05 Авг 2021 - 10:42

В Хмельницком в среду, 4 августа, ливень превратил дороги в потоки воды, выпал град. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в городе из-за непогоды во многих местах остановился транспорт. На некоторых улицах вода поднялась до уровня пояса человека. Местное издание Ye.ua сообщает, что в некоторых районах города к ливню добавился град. Подтопило не только улицы, но и подъезды некоторых домов.

На одной из улиц в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды.

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