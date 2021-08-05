Венедиктова: Украина рассекретит материалы дела об Иловайской трагедии

РепортерUA 05 Авг 2021 - 17:43

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители рассекретят материалы дела о боях под Иловайском. Служба безопасности Украины уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб. 

Во время встречи с родными военных, погибших, пленных или пропавших без вести под Иловайском, Венедиктова рассказала о решении рассекретить материалы дела об организации и самих боевых действиях в районе города.

Венедиктова добавила, что на официальном сайте Офиса генпрокурора будет размещен специальный раздел об Иловайской трагедии, в котором будут содержаться информация о ходе и результатах следствия и рассекреченные материалы дела.

Напомним, 29 августа 2014 года вооруженные формирования напали на украинских военных, которые в рамках гуманитарных договоренностей с РФ выходили из окружения по «зеленому коридору». В результате нападения погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, а 300 - попали в плен. Еще 24 военных пропали без вести.

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