В Иране официально сменился президент

Судья Ибрахим Раиси, попавший под санкции США за нарушения прав человека, принес присягу президента Ирана. Инаугурация прошла в парламенте страны. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, Раиси стал 8-м президентом Ирана. В июне он одержал уверенную победу на выборах главы государства.
В инаугурации Раиси приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая 10 глав государств и 20 спикеров парламентов, а 11 стран были представлены на уровне министров иностранных дел.
Напомним, 18 июня в Иране прошли президентские выборы. Раиси набрал на них 61,9% голосов.
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