Как прошел визит Елены Зеленской в Запорожье. Фото. Видео

РепортерUA 05 Авг 2021 - 20:55

Сегодня, 5 августа, Запорожье посетила супруга Президента Украины Елена Зеленская. Первая леди вместе с заместителем Руководителя Офиса Президента Кириллом Тимошенко, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко осмотрели ход работ на объектах «Большой реставрации».

На данный момент на острове Хортица продолжаются работы по обновлению фасада Музея истории запорожского казачества и обустройство Кургана Единства. Одной из основных задач строительства является учет требований безбарьерности, доступности острова для всех и каждого.

Елена Зеленская отметила, что остров достаточно большой, поэтому процесс создания доступного пространства является сложным и кропотливым, ведь нужно учитывать все нюансы, потребности различных категорий населения.

– Хортица должна стать тем первым масштабным примером, которая покажет всей стране, как должно выглядеть действительно безбарьерное пространство. Каждый большой путь состоит из маленьких шагов. Работы, которые уже проведены, действительно поражают, – отметила Первая леди.

Супруга Президента также подчеркнула, что тема безбарьерности действительно актуальна для всех, а не только для отдельных слоев населения.

– Все мы разные, и каждый из нас в тот или иной этап своей жизни может испытывать различные барьеры. Однако государство должно делать все для того, чтобы создать как можно доступнее пространство, обеспечить равные условия для всех, – сказала Елена Зеленская.

Во время посещения острова Хортица Первая леди встретилась с представителями общественности - маломобильных групп людей. Общаясь с гражданами, супруга Президента Украины интересовалась у них их впечатлением от уже воплощенных в жизнь изменений на острове, а также тем, что еще необходимо сделать. По ее словам, за дальнейшим обновлением острова будут пристально следить представители общественности, чтобы каждый житель нашей страны смог беспрепятственно и с комфортом добраться любой точки этого места и насладиться его красотой.

В ходе визита заместитель Руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал об успехах реализации проекта по возрождению Хортице и поделился с присутствующими будущими планами руководства государства по дальнейшему обновлению острова.

– Около года назад в Офисе Президента возникла инициатива создания Магнитов Украины, привлекать к нам туристов со всего мира. И мы комплексно подошли к этому вопросу. Хортица - один из крупнейших магнитов и требует тщательного восстановления. Все началось с концепции, идеи. Затем мы перешли к созданию нового бренда острова и уже сегодня реализуем первые шаги. Многое уже сделано. Ко Дню Независимости должны полностью завершить работы на Кургане Единства. В последующие годы мы продолжим эту работу. На очереди – оформление парковой зоны, оборудование пешеходных и велодорожек, зон для фестивалей и многое другое, – отметил Кирилл Тимошенко.

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