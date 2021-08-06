В Подмосковье из изолятора сбежали арестанты

В Подмосковье из изолятора временного содержания в ночь на пятницу, 6 августа, сбежали пятеро арестантов. Как сообщила представитель СК РФ Ольга Врадий, это удалось сделать с помощью гаечного ключа, пишет Интерфакс.
Инцидент произошел около 04:00 в ИВС города Истра. Преступники воспользовались гаечным ключем, чтобы открутить замки дверей.
"Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи", - рассказала Врадий.
Также среди сбежавших Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву. Все они выходцы из Молдовы.
По данным ТАСС, к побегу могут быть причастны сотрудники полиции.
Сейчас отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут.
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