В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре нейрохирурги провели сложную уникальную операцию по удалению опухоли. 36-летний пациент уже не узнавал родных. Теперь он хочет быстрее вернуться на работу. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко.
"Виталию 36, имел самую сладкую профессию – водитель по доставке мороженого. Этим летом постоянно чувствовал головокружение, тошноту, рвоту, потерю памяти, не узнавал близких. Потом кризис, потом ситуация обострилась. Близкие доставили в Мечникова", - написал в Facebook медик.
По его словам, МРТ показало, что у пациента имеется очень большая опухоль лобной части головного мозга.
Врачи больницы, "без всяких надежд и гарантий… не давая никому шансов ", решили мужчину оперировать. Хирургическое вмешательство длилось пять часов.
На сегодняшний день пациент идет на поправку: " Виталий возвращается к своему любимому делу – хочет сесть за руль".
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