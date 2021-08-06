В Молдове утвердили состав нового правительства. Видео

Парламент Молдовы утвердил новый состав правительства во главе с Натальей Гаврилицей. Ее кандидатуру выдвинула президент страны Майя Санду. За новых членов Кабмина проголосовал 61 депутат, пишет ТАСС.
Лидеры Блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили, что переходят в оппозицию и отказались принять участие в голосовании. Также проигнорировали процесс шесть депутатов от партии Шор.
Отмечается, что количество членов правительства выросло с девяти до 13. Это произошло из-за разделения нескольких ведомств.
Наталья Гаврилица предложила программу под названием Молдова хороших времен. Она включает реформу юстиции, очистку госинститутов от схем и коррупции, привлечение инвестиций, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, борьбу с пандемией.
Также премьер отметила, что собирается привлекать иностранные инвестиции, повысить пенсии, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, развивать инфраструктуры в регионах.
Гаврилица намерена развивать отношения с США, Украиной, Румынией и РФ. Во время внеочередного заседания парламента в зале неожиданно погас свет и включилась пожарная сигнализация. В парламенте объявили перерыв.
Позже стало известно, что сигнализация сработала из-за замыкания проводки и задымления на кухне в парламентской столовой.
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