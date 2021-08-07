В Запорожье созывают внеочередную сессию горсовета: в повестке дня один вопрос

В Запорожье 10 августа планируют провести внеочередную сессию горсовета. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
В повестке дня будет один вопрос - о выделении средств на ремонт пострадавшего от пожара дома на ул. Сержанта Медведева, 7.
Так, планируется внести изменения в Программу развития и содержание жилищно-коммунального хозяйства. Запорожья на 2018-2022 годы, утвержденной решением городского совета от 20.12.2017 № 4 (с изменениями и дополнениями). Проект предусматривает увеличение расходов на комплекс ремонтно-строительных работ,
направленных на улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда в размере 27 млн 357 тыс. 798 гривен по объектам капитального ремонта, в том числе - 5 млн грн на объект «Капитальный ремонт кровли с восстановлением чердачного перекрытия после пожара жилого дома № 7 по ул. Сержанта Медведева в Запорожье.
Очередное же заседание сессии назначено на 13 августа.
Напомним, вчера заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.
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