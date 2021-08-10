В Запорожье начальника Госпродпотребслужбы задержали на взятке. Видео

РепортерUA 10 Авг 2021 - 15:12

Сотрудники ГБР задержали на взятке в 8 тысяч долларов США начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области. Об этом сообщает ГБР

Чиновник вымогал от подчиненного взятку, а также собирать "дань" с фермеров за регистрацию сельскохозяйственной техники. ГБР задокументировало передачу начальнику Госпродпотребслужбы 3 тысяч долларов США, а затем 8 тысяч 250 долларов США. Во время получения взятки чиновника задержали. Он попытался выбросить деньги.

Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы чиновника. 

Отметим, что с 21 мая 2021 года областную Госпродпотребслужбу возглавляет Тимофей Вагис. 

 

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