В Запорожье начальника Госпродпотребслужбы задержали на взятке. Видео

Сотрудники ГБР задержали на взятке в 8 тысяч долларов США начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области. Об этом сообщает ГБР.
Чиновник вымогал от подчиненного взятку, а также собирать "дань" с фермеров за регистрацию сельскохозяйственной техники. ГБР задокументировало передачу начальнику Госпродпотребслужбы 3 тысяч долларов США, а затем 8 тысяч 250 долларов США. Во время получения взятки чиновника задержали. Он попытался выбросить деньги.
Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы чиновника.
Отметим, что с 21 мая 2021 года областную Госпродпотребслужбу возглавляет Тимофей Вагис.