В пяти городах Китая объявлен красный уровень опасности из-за наводнений

В центральной провинции Китая Хубей в пяти городах объявили красный уровень опасности из-за наводнений, после того как ливень забрал жизни 21 местного жителя и заставил эвакуировать почти 6 тыс. человек. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РепортерUA.
Смертельные случаи были зарегистрированы в Люлине на севере провинции. Более чем 2 700 домов и магазинов пострадали из-за наводнения, а также было повреждено электроснабжение, транспортное сообщение и линии связи.
По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, спасательные бригады отправились в наиболее пострадавшие районы, в том числе в города Суйчжоу, Сяньян и Сяогань.
По данным официальной службы новостей Китая, до вечера четверга 774 водохранилища в провинции Хубей превысили уровень предупреждения о наводнении.
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