В пяти городах Китая объявлен красный уровень опасности из-за наводнений

РепортерUA 13 Авг 2021 - 10:32

В центральной провинции Китая Хубей в пяти городах объявили красный уровень опасности из-за наводнений, после того как ливень забрал жизни 21 местного жителя и заставил эвакуировать почти 6 тыс. человек. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РепортерUA.

Смертельные случаи были зарегистрированы в Люлине на севере провинции. Более чем 2 700 домов и магазинов пострадали из-за наводнения, а также было повреждено электроснабжение, транспортное сообщение и линии связи.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, спасательные бригады отправились в наиболее пострадавшие районы, в том числе в города Суйчжоу, Сяньян и Сяогань.

По данным официальной службы новостей Китая, до вечера четверга 774 водохранилища в провинции Хубей превысили уровень предупреждения о наводнении.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...