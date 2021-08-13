В Минобороны Британии заявили об угрозе возвращения «Аль-Каиды»

В Министерстве обороны Британии заявили об угрозе возвращения «Аль-Каиды». Возможность их возвращения появилась после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает РепортерUA, ссылаясь на слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире Sky News.
«Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. «Аль-Каида», вероятно, вернется», - сказал глава британского военного ведомства.
Телекомпания CNN со ссылкой на источники в Минобороны США информировала в четверг, что американские военные опасаются восстановления в Афганистане позиций «Аль-Каиды».
Вывод американских войск из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит «Аль-Каиде», и другим террористическим группировкам возможность реорганизации.
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