В Минобороны Британии заявили об угрозе возвращения «Аль-Каиды»

РепортерUA 13 Авг 2021 - 11:24

В Министерстве обороны Британии заявили об угрозе возвращения «Аль-Каиды». Возможность их возвращения появилась после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает РепортерUA, ссылаясь на слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире Sky News.

«Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. «Аль-Каида», вероятно, вернется», - сказал глава британского военного ведомства.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники в Минобороны США информировала в четверг, что американские военные опасаются восстановления в Афганистане позиций  «Аль-Каиды».

Вывод американских войск из страны создаст вакуум, который, вероятно, предоставит  «Аль-Каиде», и другим террористическим группировкам возможность реорганизации.

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