Klinike star smile, ми створюємо голлівудську усмішку

Компанія Star Smile знаходиться в Києві. Наші клініки спеціалізуються виключно на лікуванні стоматологічних проблем, чищенні, імплантації та вінірах, у всіх наших клініках Ви знайдете студію відбілювання зубів.
Відбілювання зубів в Києві Star Smile
Сьогодні гарні білі зуби - ознака успішної людини. Це важлива складова іміджу і свідчення піклування про здоров'я. Білосніжна усмішка додає впевненості, але природа обдарувала нею не всіх. Звичайно, відбілити зуби в домашніх умовах можна, але це неефективно, довго і не завжди безпечно для здоров'я зубів. А сучасна естетична стоматологія вирішує цю проблему. І тепер в Києві можна легко зробити не тільки якісне відбілювання зубів і чистку ультразвуком, а ще й встановити прикрасу на зуб, абсолютно безболісно і нешкідливо для емалі зуба! Це досить прості і швидкі процедури з тривалими ефектом дії.
Чистка дозволяє усунути зубний камінь, наліт від кави, чаю і сигарет, а відбілювання освітлити зуби на кілька тонів. Насправді чистка - це недорога гігієнічна процедура, а відбілювання - естетична. Для того щоб зробити відбілювання вам потрібно буде попередньо зробити чистку.
Ультразвукова чистка Star Smile
Така процедура допоможе зчистити наліт і відкладення, а також зробити їх трохи світліше і повернути природний блиск і відтінок. Процес ультразвукової чистки абсолютно безболісний і не завдає шкоди. Ціна на ультразвук набагато нижче вартості інших відбілюючих процедур.
Не можна порівняти самостійні спроби освітлити емаль і професійну допомогу в клініці Star Smile .На нашому сайті ви можете побачити фото «до і після» і тоді ви без сумніву віддасте перевагу зробити професійну і безпечну чистку, а також відбілювання.
Встановити скайс в Києві (прикраси на зуб)
Скайс Swarovski - це один з найшвидших і безпечних способів прикрасити свою посмішку. Вони довго носяться, практично не створюючи незручностей, легко кріпляться на зуби і знімаються без шкоди для емалі.
Прикраси на зуби можуть бути використані з різними цілями. Це відмінний спосіб підкреслити неповторність посмішки, замаскувати дефект емалі або пломбу, приховати від очей пігментну пляму.
Найбільш доступним варіантом прикрас на зуби є скайси Swarovski, які мають вигляд ограненного кристала і виготовляються з кришталю або штучно вирощених прозорих дорогоцінних каменів.
Скайси легко і безболісно кріпляться на поверхню емалі, не ушкоджуючи її. Вони не заважають якісно очищати поверхню зуба від нальоту за допомогою щітки і зубної нитки. Вони легко знімаються з зубів в умовах стоматологічного кабінету.
Процедура установки за часом займає не більше 15 хвилин. Тривалість носіння скайси становить від 3 місяців до декількох років.