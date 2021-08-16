В аэропорту Кабула сотни людей пытаются вылететь из страны. Видео

РепортерUA, видео РБК 16 Авг 2021 - 09:49

В Афганистане после захвата власти в стране талибами сотни афганцев и граждан других государств направились в международный аэропорт Кабула, чтобы вылететь из страны. Об этом в ночь на понедельник, 16 августа, пишет Интерфакс-Украина.

По имеющимся данным, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением «Талибан» граждан Афганистана.

Кроме того, к операции привлечены 10 британских и четыре канадских борта. В ближайшие часы ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

Отмечается, что аэропорт пока остается единственным местом в республике, над которым талибы не установили контроль. Однако, по данным западных СМИ, на дороге, ведущей из Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Подходы к воздушной гавани охраняют военные НАТО и афганской армии.

Отметим, украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. 

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...