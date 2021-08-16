В аэропорту Кабула сотни людей пытаются вылететь из страны. Видео

В Афганистане после захвата власти в стране талибами сотни афганцев и граждан других государств направились в международный аэропорт Кабула, чтобы вылететь из страны. Об этом в ночь на понедельник, 16 августа, пишет Интерфакс-Украина.
По имеющимся данным, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением «Талибан» граждан Афганистана.
Кроме того, к операции привлечены 10 британских и четыре канадских борта. В ближайшие часы ожидается прибытие германских и испанских самолетов.
Отмечается, что аэропорт пока остается единственным местом в республике, над которым талибы не установили контроль. Однако, по данным западных СМИ, на дороге, ведущей из Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.
Подходы к воздушной гавани охраняют военные НАТО и афганской армии.
Отметим, украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
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