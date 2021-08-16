На запорожской Набережной спилят почти 100 деревьев: будут строить ресторан

Вдоль Набережной магистрали планируют спилить 94 дерева. Это связано со строительством ресторанного комплекса в составе культурно-оздоровительного центра.
Как говорится в проекте решения исполкома горсовета, строительством занимается ООО «Славойл», которое и обратилось в горсовет с просьбой дать разрешение. За спил деревьев фирма должна заплатить в бюджет города более 101 тыс. грн.
Проектом также предусмотрена высадка кустов и планирование газонов.
Согласно информации, размещенной на сайте Минюста, уполномоченным лицом в ООО «Славойл» является Сергей Федоренко. Руководитель - Евгений Данюк. Учредитель «Славойла» — ООО «Роадхаус-корпорация» из Днепра, которая внесла всю сумму уставного фонда - 3,5 млн грн.