В Запорожье перекроют движение транспорта по проспекту

В Запорожье 20 и 24 августа перекроют движение автотранспорта по проспекту Соборному в районе площади Фестивальной на период репетиции и проведения военного парада. Также в День Независимости перекроют движение по проспекту от бульвара Шевченко - маршруту праздничного шествия.
Как сообщили в запорожской мэрии, движение по проспекту Соборному от ул. Якова Новицкого до ул. Гагарина, 20 будет перекрыто 20 августа с 19.00 до 22.00, 24 августа - с 9.00 до 12.00.
Общественный транспорт пустят в объезд по ул. Якова Новицкого, Независимой Украины и Гагарина.
Троллейбусы на время парада будут ходить:
- №3, 8 (с Правого берега) и №14 (от остановки «Набережная») до остановки «пл. Профсоюзов»;
- №3, 8, 14 (с Южного и Космического мкрн) до разворотного кольца в районе железнодорожного вокзала Запорожье-II
Муниципальные автобусы будут ходить по маршрутам:
- № 39, 59 - от перекрестка бул. Шевченко и ул. Победы по ул. Победы, ул. Лермонтова, ул. Л. Жаботинского, ул. Патриотической, ул. Гагарина и дальше по маршрутам (в обоих направлениях движения)
- № 17, 18, 29, 72 - от перекрестка пр. Соборного с бул. Шевченко по бул. Шевченко, ул. Победы, ул. Лермонтова, ул. Л. Жаботинского, ул. Патриотической, ул. Гагарина и дальше по маршрутам; в обратном направлении - чepeз вyл. Гагаpинa, ул. Независимой Украины, ул. Я. Новицкого, пр. Соборный;
Троллейбсы на время шествия будут ходить по маршрутам:
- №1. 3, 8, 11, 17 (с Правого берега) до остановки «ДК ЗАлК»;
- №3, 8, 14 (с Южного жмc и Космического мкрн) до разворотного кольца в районе железнодорожного вокзала Запорожье- II).
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