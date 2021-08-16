В Запорожье перекроют движение транспорта по проспекту

РепортерUA 16 Авг 2021 - 19:58

В Запорожье 20 и 24 августа перекроют движение автотранспорта по проспекту Соборному в районе площади Фестивальной на период репетиции и проведения военного парада. Также в День Независимости перекроют движение по проспекту от бульвара Шевченко - маршруту праздничного шествия. 

Как сообщили в запорожской мэрии, движение по проспекту Соборному от ул. Якова Новицкого до ул. Гагарина, 20 будет перекрыто 20 августа с 19.00 до 22.00, 24 августа - с 9.00 до 12.00. 

Общественный транспорт пустят в объезд по ул. Якова Новицкого, Независимой Украины и Гагарина. 

Троллейбусы на время парада будут ходить:

  • №3, 8 (с Правого берега) и №14 (от остановки «Набережная») до остановки «пл. Профсоюзов»;
  • №3, 8, 14 (с Южного и Космического мкрн) до разворотного кольца в районе железнодорожного вокзала Запорожье-II
 
24 августа также с 8.30 до 10.00 ограничат движение транспорта по проспекту Соборному от бульвара Шевченко до ул. Якова Новицкого из-за праздничного шествия. Движение транспорта возобновят по мере прохождения колонны. 

Муниципальные автобусы будут ходить по маршрутам:

  • № 39, 59 - от перекрестка бул. Шевченко и ул. Победы по ул. Победы, ул. Лермонтова, ул. Л. Жаботинского, ул. Патриотической, ул. Гагарина и дальше по маршрутам (в обоих направлениях движения)
  • № 17, 18, 29, 72 - от перекрестка пр. Соборного с бул. Шевченко по бул. Шевченко, ул. Победы, ул. Лермонтова, ул. Л. Жаботинского, ул. Патриотической, ул. Гагарина и дальше по маршрутам; в обратном направлении - чepeз вyл. Гагаpинa, ул. Независимой Украины, ул. Я. Новицкого, пр. Соборный;

Троллейбсы на время шествия будут ходить по маршрутам:

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