Репетиция парада: в Запорожье ограничат движение по проспекту

Завтра, 20 августа, в Запорожье будет ограничено движение по проспекту Соборному, сообщает РепортерUA со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
Так, с 18 до 22 часов в связи с проведением репетиции мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины будет ограничено движение транспорта по проспекту Соборным от ул. Гагарина до ул. Я. Новицкого.
«Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута», - обратились патрульные.
Напомним, парад состоится 24 августа на площади Фестивальной.
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