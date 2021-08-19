Репетиция парада: в Запорожье ограничат движение по проспекту

РепортерUA 19 Авг 2021 - 10:48

Завтра, 20 августа, в Запорожье будет ограничено движение по проспекту Соборному, сообщает  РепортерUA  со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

Так, с 18 до 22 часов в связи с проведением репетиции мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины будет ограничено движение транспорта по проспекту Соборным от ул. Гагарина до ул. Я. Новицкого.

«Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута», - обратились патрульные.

Напомним, парад состоится 24 августа на площади Фестивальной.

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