В Минцифры объяснили, как получить COVID-сертификат в «Дие»

РепортерUA 20 Авг 2021 - 10:50

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить документ через портал «Дия». Об этом сообщает РепортерUA, ссылаясь на заявление министра на пресс-конференции.

Министр рассказал, как получить COVID-сертификат в «Дии»:

  • установить приложение «Дия»;
  • перейти в раздел «Услуги», потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга.

Он объяснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

«Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в «Дии». Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись», - рассказал Федоров.

Отметим, в портале «Дия» указано, что услуга "COVID-сертификат» находится в стадии разработки.

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