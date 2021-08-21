Украинский самолет эвакуировал людей из аэропорта в Кабуле

РепортерUA 21 Авг 2021 - 11:21

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабула вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

«Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется», - говорится в сообщении.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти «Талибана».

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter. 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...