Украинский самолет эвакуировал людей из аэропорта в Кабуле

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабула вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).
«Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется», - говорится в сообщении.
Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти «Талибана».
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