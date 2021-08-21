Фоторепортаж: в Запорожье проходит масштабное шоу водных видов спорта

РепортерUA 21 Авг 2021 - 18:48

В течение двух дней, 21 и 22 августа, в Запорожье на базе ДЮСШ «Локомотив» проходит шоу водных видов спорта «Weekend на Днепре». Об этом сообщает корреспондент РепортерUA, который побывал на мероприятии.

Для посетителей подготовлена насыщенная развлекательная программа, в том числе Fun Jump - прыжки в воду на велосипедах, гонка на сапах, гонки на каяках, катание на сапах и каяках, настольные игры,
катание на драгон-боте, альфа-гравити и флай-йога.

Отдельно для детей работают несколько интересных локаций: аквагрим, татуировки хной, рисование. Также на территории расположены тематические фотозоны. 

Вечером гостей шоу ожидает изюминка мероприятия - просмотр кинофильма на закате. Мероприятие в оба дня начинается в 15:00.

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