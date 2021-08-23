В запорожском областном перинатальном центре младенец получил ожоги

В Областном перинатальном центре младенец получил ожоги спины и ягодиц I и II степени. В настоящее время состояние ребенка стабильное.
Как сообщили в пресс-службе полиции, 23 августа в 9.20 по спецлинии «102» обратился житель Запорожья 1993 года рождения. Мужчина рассказал, что в Областном перинатальном центре Запорожского областного совета его новорожденная дочь получила ожоги.
Информацию о данном событии были внесли в Единый учет заявлений и сообщений граждан.
Предварительно установлено, что 20 августа после проведения кесарева сечения две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате ребенок получил ожоги спины I степени и ягодиц II степени. В настоящее время состояние ребенка стабильное.
Сейчас указанные сотрудницы перинатального центра отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения заведением служебного расследования.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.