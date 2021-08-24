Фоторепортаж: в Запорожье прошел военный парад к 30-й годовщине независимости Украины

Сегодня, 24 августа, в Запорожье к 30-й годовщине провозглашения независимости Украины прошли торжественные мероприятия. Об этом с места событий сообщает корреспондент РепортерUA.
По проспекту Соборному возле площади Героев прошел военный парад при участии военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская сечь» Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, военных комиссариатов, ОСП «Сармат», представители Национальной полиции, патрульной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Несколько сотен жителей и гостей Запорожья собрались на площади Фестивальной, чтобы наблюдать торжественное прохождение. Присутствующие минутой молчания почтили память воинов, отдавших свою жизнь, защищая государство от внешних угроз.
После торжественного прохождения на площади началось выступление военного оркестра. Под открытым небом для всех желающих работает выставка военной техники. Также в утренний программе предусмотрен праздничный концерт военных ансамблей.
Празднование продолжится в 15:00 на каскаде фонтанов «Радуга», вход свободный. Будет работать выставка-продажа изделий народных мастеров, выставки книг, локация знакомства с культурой национальных сообществ Запорожского края, спортивная локация по греко-римской борьбе. Для детей будет работать Запорожский академический театр кукол и аниматоры.
В концертной программе примут участие: Запорожский муниципальный театр танца и «Jazz citi big band», народный ансамбль песни и музыки «Млечный путь», Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В. Магара, Запорожская областная филармония, певец Анатолий Сердюк, рок-группы, Мариам Беладзе и «Арт стайл», группа «Родина».
Также специальный гость мероприятия, звездный танцор Влад Яма проведет на сцене свой мастер-класс.
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