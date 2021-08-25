Запорожец облил краской флагшток возде здания КГГА. Фото

Около здания Киевской городской государственной администрации вчера, 24 августа, мужчина облил красной краской флагшток и себя. Злоумышленника задержали. Им оказался уроженец Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел около 13:00. Злоумышленником оказался мужчина 1987 года рождения. По его словам, на поступок решился, что привлечь внимание общества.
По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст 296 (хулиганство) УК Украины.
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