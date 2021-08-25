В Германии суд ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу «Северный поток-2»

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что на газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на агентство Reuters.
Таким образом, компания-оператор «Северного потока 2» должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Поскольку «Газпром» обладает монополией на экспорт газа с территории России, это означает, что газопровод может быть использован только наполовину.
Ранее оператор Nord Steam 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.
Кроме «Газпрома» в консорциум по строительству «Северного потока - 2» также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний, а именно Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie, вложившие 50% в его финансирование.
Проект стоимостью 11 млрд долларов и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые уверены, что «Северный поток - 2» будет использован в качестве энергетического оружия Кремля.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.