В Запорожье перенесли дату проведения седьмой сессии городского совета: распоряжение

В Запорожье перенесли дату проведения седьмой сессии городского совета, которая должна была состояться уже завтра, 27 августа. Об этом идет речь в распоряжении мэра.
Новая дата - 3 сентября. Как следует из соответствующего распоряжения мэра, перенос даты проведения сессии связан с тем, что центральные органы власти еще прорабатывают механизмы и условия обеспечения постоянных тарифов. Это делает невозможным определение объемов финансовой помощи Концерна «Городские тепловые сети» для закупки газа и обеспечение отопительного сезона 2021-2022, а также напрямую связано со всем перечнем бюджетных вопросов повестки дня сессии.
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