В Милане горел 15-этажный жилой дом. Фото

В Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно сколько человек до сих пор находится в здании. Об этом пишет РепортерUA со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в доме проживает около 70 семей. Пока неизвестно сколько человек находится в доме, однако поисковые работы продолжаются.
На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным очаг огня находится на верхних этажах дома. Пожар почти полностью уничтожил здание.
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