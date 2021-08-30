В Милане горел 15-этажный жилой дом. Фото

РепортерUA, фото соцсети 30 Авг 2021 - 09:48

В Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно сколько человек до сих пор находится в здании. Об этом пишет РепортерUA  со ссылкой на Ansa.

Отмечается, что в доме проживает около 70 семей. Пока неизвестно сколько человек находится в доме, однако поисковые работы продолжаются.

На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным очаг огня находится на верхних этажах дома. Пожар почти полностью уничтожил здание.

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