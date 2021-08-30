Опубликованы фото с места аварии поезда в Запорожье

РепортерUA 30 Авг 2021 - 10:19

В Запорожье 29 августа перевернулся грузовой поезд, несколько вагонов сошли с рельсов. Фото с места аварии опубликованы на Facebook-странице Клуб Железнодорожников.

Напомним, в результате аварии возле станции Запорожье-2 прямо под путепроводом лежали четыре вагона, в которых перевозили щебень. На месте происшествия работали бригады УЗ и экстренные службы. Пострадавших нет.

Также, оборваны провода контактной сети. Грузовой поезд следовал из Запорожья в Пологи. Причина аварии устанавливается.

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