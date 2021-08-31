Стрельба на Набережной: в Запорожье суд арестовал двух подозреваемых

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения двум мужчинам, которые устроили стрельбу около кафе на Набережной магистрали. В результате были ранены пять человек, а подозреваемые пытались скрыться с места происшествия, пишет РепортерUA.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, задержанные - 1992 и 1986 годов рождения. Суд арестовал их на 30 суток без права внесения залога.
Напомним, стрельба произошла 29 августа. По версии правоохранителей, двое мужчины, во время внезапно возникшей ссоры, начали стрелять из травматического оружия по своим оппонентам. В результате, пять мужчин возрастом от 26 до 39 лет получили огнестрельные ранения разных участков тела и были доставлены в больницы. Подозреваемые с места происшествия скрылись на своем автомобиле, но их задержали патрульные.
По данному факту открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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