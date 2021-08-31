В Евросоюзе вакцинировали от коронавируса 70 % взрослого населения

В странах Евросоюза доля полностью привитых от коронавируса COVID-19 среди взрослых достигла 70%. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 31 августа, пишет РепортерUA.
«70% взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Это более 250 млн человек. Это огромное достижение, которое показывает, чего мы можем достичь совместной работой», – сказала Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.
Она отметила, что пандемия еще не закончилась, и сейчас важно, чтобы те, кто еще не вакцинировался, сделал это – чтобы предотвратить новую волну и появление новых штаммов вируса.
«Мы также поможем вакцинироваться другим странам мира. ЕС уже много делает – мы экспортируем и дарим вакцины партнерам, мы являемся ведущим партнером программы COVAX. Но нужно делать больше, и мы будем поддерживать партнеров в этих усилиях. Пандемия кончится только тогда, когда будет побеждена во всех уголках мира», – заявила президент Еврокомиссии.
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