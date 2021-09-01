Под Запорожьем пьяный водитель сбил полицейского и протащил на капоте еще пять километров. Фото. Видео

В Михайловке водитель автомобиля «Мазда» сбил полицейского при исполнении им служебных обязанностей. ДТП произошло 31 августа, около 11 утра.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, патрульные остановили автомобиль «Мазда» за нарушение правил дорожного движения. За рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.
Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил автомобиль на полицейского. Вследствие старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. «Мазда» проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда врезалась в дерево.
В результате сотрудник полиции получил тяжелые телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетнего пассажирки диагностировано сотрясение головного мозга средней степени тяжести.
Водителя задержали. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. Кроме этого, открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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