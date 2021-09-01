В запорожских школах прозвенел первый звонок

Сегодня, 1 сентября, во всех школах города Запорожья раздался Первый звонок и начался новый учебный год. Школы начали работать в очном режиме.
В этом году в коммунальных учреждениях общего среднего образования будут получать образование более 66 тысяч учеников. Впервые начали обучение более 6 тысяч школьников. Более 3 тысяч учеников города учатся в 11-х классах.
Первый урок 1 сентября 2021 года посвящён празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Особенностью учебного года 2021/2022 является то, что образовательный процесс в учреждениях образования может быть альтернативно дистанционным, в зависимости от уровня заболеваемости населения в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 и в соответствии с установленным в городе уровнем эпидемической опасности.
Организация образовательного процесса в школах города будет осуществляться с безусловным соблюдением противоэпидемических требований.
В школах продолжится системное внедрение образовательной реформы «Новая украинская школа» по цифровизации образования, создание современного образовательного пространства, реализации обновленного содержания образования в соответствии с Государственным стандартом начального образования.
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