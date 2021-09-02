В результате наводнения в Нью-Йорке погибли восемь человек. Фото. Видео

Наводнение в американском Нью-Йорке, спровоцированное ураганом Ида, забрало жизни как минимум восьми человек. Ураган стал причиной первого в истории Нью-Йорка наводнения, сообщает CNN, пишет РепортерUA.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайной ситуации. Ввести режим ЧС решили также мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также губернатор соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси Фил Мерфи.
Ранее специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами предупреждали, что идущий на Нью-Йорк циклон сопровождается «сильными осадками и грозит наводнениями».
В самом городе ливень продолжался несколько часов. В городе блокировано движение автомобилей по крупным автомагистралям, из-за подтоплений временно приостановлена работа большей части городского метро. Известно, что свыше 200 тысяч потребителей электроэнергии на северо-востоке США остались без электричества.
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