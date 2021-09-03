Запорожскому школьнику стало плохо на уроке: он пережил клиническую смерть

РепортерUA 03 Сен 2021 - 16:24

Сегодня, 3 сентября, в гимназии № 8 подростку резко стало плохо на уроке. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил директор Областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

По его словам, мальчик пережил клиническую смерть. Благодаря действиям медиков — его удалось реанимировать. Сейчас ребенок находится в больнице.

«Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14 летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо. А коллегам Инессе Левкович и Марианне Костийчук респект и уважение», — написал Малашенко.

Напомним, 27 января ученик 11-А класса запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда медиков. В больнице парень находился в медикаментозном сне. Его спасти не удалось.

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