Запорожскому школьнику стало плохо на уроке: он пережил клиническую смерть

По его словам, мальчик пережил клиническую смерть. Благодаря действиям медиков — его удалось реанимировать. Сейчас ребенок находится в больнице.
«Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14 летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо. А коллегам Инессе Левкович и Марианне Костийчук респект и уважение», — написал Малашенко.
Напомним, 27 января ученик 11-А класса запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда медиков. В больнице парень находился в медикаментозном сне. Его спасти не удалось.