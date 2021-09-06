В центре Запорожья велосипедист попал под колеса автомобиля. Фото

Сегодня, 6 сентября, в центре Запорожья произошла авария с участием велосипедиста и автомобиля «Шевроле». ДТП случилось в районе ДС «Юность».
Как сообщают очевидцы, автомобиль двигался со стороны Набережной в сторону ул. Лермонтова. Велосипедист ехал со стороны ул. Лермонтова в направлении Набережной магистрали и друг решил совершить поворот налево. В этот момент и произошло столкновение.
На место вызвали сотрудников патрульной полиции и медиков скорой помощи. Врачи на месте оказали помощь пострадавшему. Очевидцы говорят, что по внешним признакам велосипедист находился в нетрезвом состоянии.
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