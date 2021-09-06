В Запорожье встретили призеров Паралимпийских игр. Фото

Сегодня, 6 сентября, в Запорожье после длительных спортивных соревнований вернулись участники Паралимпиады-2020 в Токио. Поздравить спортсменов с победами пришли представители областной власти, юные спортсмены и жители Запорожья.
Как сообщили в Департменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, золотой призер, легкоатлетка Мария Помазан поблагодарила всех за поддержку, которая так помогла на расстоянии. Чемпионка также рассказала, как готовилась к соревнованиям и как прошли сами игры.
- Я четко ехала за результатомю. Сложности, конечно, есть всегда. К примеру, перед самыми соревнованиями прошел дождь, но и эти трудности удалось преодолеть. Я довольна, что смогла одержать победу и вернуться домой с золотой медалью, - отметила Мария Помазан.
Паралимпийская чемпионка также поблагодарила своего тренера, без которого не было бы таких высоких результатов, и сообщила, что уже в ближайшее время начнет готовиться к предстоящим соревнованиям, чтобы превзойти свои нынешние результаты.
Своими впечатлениями от игр с присутствующими поделился и Максим Николенко. В соревнованиях по настольному теннису запорожец завоевал бронзовую медаль. Серебряную медаль спортсмен принес сборной в дуэте с львовянином Виктором Дидухом.
- Это уже мои третьи соревнования. Было трудно, но мы смогли достойно отстоять и завоевать награды. Я также благодарен всем и каждому, кто приложил усилия, чтобы мы смогли поехать на игры и вернуться назад, - сказал он.
Участники Паралимпиады поблагодарили всех за поддержку и пообещали присутствующим, что завоюют для Запорожского края еще больше наград.