Онлайн-репортаж седьмой сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 10 сентября, спустя четыре часа в Запорожье стартовала седьмая сессия городского совета. В зале зарегистрировалось 38 депутатов из 64. Сессия правомочна.
В основной повестке дня 12 проектов решений, кроме того, предлагается внести 56 дополнительных вопросов.
15:02. В зале звучит гимн.
15:06. Объявляется перерегистрация. В зале - 56 депутатов из 64.
Слово берет городской голова Владимир Буряк. Говорит о том, что был в командировке в Киеве и принял участие в заседании Ассоциации городов. Поднимался вопрос о старте и прохождении отопительного сезона в Украине. В частности, для этого Запорожью нужен 1 млрд. грн.
15:10. В городском совете создается межфракционное объединение за гендерное равенство «За равные возможности». Возглавляет его Марина Лисовая.
15:19. Вносят проекты решений в повестку дня.
15:58. Вопросы, которые касаются выделения материальной помощи - с № 48 по № 65 из дополнительных рассмотрят в первую очередь и примут пакетом.
Утверждают в целом повестку дня сессии. За - 56. Принято.
16:01. Создают рабочие органы сессии.
16:04. Объявлен перерыв на 5 минут.
16:17. Приняли проект решения о Плане работы Запорожского городского совета на второе полугодие 2021 года; о внесении изменений в Городскую комплексную программу социальной защиты населения города Запорожья на 2019-2021 годы.
16:18. Рассматривают проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №32 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 годы».
Приняли программу развития ЖКХ в Запорожье.
Также поддержали проект О внесении изменений в Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства города Запорожья на 2020-2022 годы.
Проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу восстановления инфраструктуры территории частного сектора города Запорожья на 2018-2025 годы. Голосуют. За - 52. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №28 «Об утверждении городской программы« Культура Запорожья на 2019-2021 годы (с изменениями и дополнениями)». За - 54. Принято.
16:21. Следующий проект решения - О внесении изменений в решение городского совета «Об утверждении городской программы «Программа развития туризма в городе Запорожье на 2020-2022 годы». За - 52. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в Программу «Образование на 2019-2021 годы», «Профессиональное (профессионально-техническое) образование на 2019-2021 годы», «Оздоровление и отдых на 2019-2021 годы». За - 53. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу «Дети Запорожья» на 2019-2021 годы. За - 54. Принято.
16:23. Проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №50 «Об утверждении Программы «Физическая культура и спорт на 2019-2021 годы», «Программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи на 2019-2021 годы», «Городскую программу поддержки одаренной молодежи г. Запорожья на 2019-2021 годы». Голосуют за основу. За - 54. Вносят правки. Голосуют в целом. За - 55. Принято.
Следующий вопрос - Об утверждении Программы для обеспечения выполнения решений суда и связанных с ними взысканий на 2021-2023 годы. Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в Программу муниципальной аварийной службы, муниципальной службы по техническому обслуживанию систем диспетчеризации лифтов и «Контакт-центр 15-80» на 2021-2023 годы. За - 53. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу «Внедрение стратегических инициатив и реализация мероприятий социально-экономического развития Запорожье на 2020-2022 годы». Голосуют в целом. За - 55. Принято.
16:27. Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта «Запорожэлектротранс» на 2018-2021 годы». За - 52. Принято.
О внесении изменений в Программу сохранения памятников культурного наследия Запорожье на 2021-2023 годы. За - 51. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу рационального использования территории и комплексного градостроительного развития города Запорожье утвержденной решением Запорожского городского совета от 31.01.2014 №22 «Об утверждении Программы рационального использования территории и комплексного градостроительного развития города Запорожье». Голосуют в целом. За - 53. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в Программу оказания шефской помощи воинским частям Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и улучшение материально-технического состояния подразделений Министерства внутренних дел Украины, дислоцирующихся на территории Запорожья. За - 53. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления автотранспортных и хозяйственных услуг структурным подразделениям и исполнительному комитету городского совета на 2021-2023 годы, утвержденной решением городского совета от 28.12.2020 №39. Вариант 2. Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 28.12.2020 №37 «Об утверждении Программы« О финансировании природоохранных мероприятий за счет экологических поступлений на 2021-2023 годы. За - 51. Принято.
16:30. Проект решения - О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2021 году», утвержденной решением городского совета от 28.12.2020 №48 (с изменениями)». Голосуют за основу. Голосуют в целом. За - 53. Принято.
Голосуют за проект решения о структуре исолнительных органов власти. В целом. за - 55. Принято.
Принимают за основу проект решения «О бюджете Запорожской городской территориальной общины на 2021». За - 53. Принято. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
16:42. Следующий проект решения - Об ограничении продажи алкогольных напитков на территории города Запорожье. За - 42. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О согласовании инвестиционной программы обращения с бытовыми отходами общества с ограниченной ответственностью «Вельтум-Запорожье» на 2021 год. За - 50. Принято.
Следующий проект решения - О передаче в аренду без проведения аукциона недвижимого имущества права коммунальной собственности территориальной громады г. Запорожье по ул. Бородинской,1а и заключения договора аренды с Запорожским областным союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) «Потенциал». Голосуют в целом. За - 25. Не принято.
Приняли в целом проект решения - Об осуществлении местного заимствования в 2021 году.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 30.10.2019 №29 «О проекты, финансируемые в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины». За - 54. Принято.
О предоставлении разрешения коммунальным учреждениям здравоохранения Запорожье на заключение договоров о совместной деятельности с Государственным учреждением «Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украины». Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Предлагается включить в пакетное голосование вопросы - 20 21 26 27, 42-45. Принято.
16:49. Рассматривают проект решения - О предоставлении разрешения гр.Зиновьевий М.Л. на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по ул. Ялтинская, 7 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). За - 2. Не принято.
Следующий проект решения - Об отказе в предоставлении разрешения гр.Зиновьевий М.Л. на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по ул.Ялтинская, 7 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). За - 42. Принято.
Предлагается вопросы № 28 и № 29 из дополнительных включить в пакетное голосование. Голосуют. За - 53. Принято.
16:51. Голосуют в целом за проект решения - О поддержке электронной петиции №6729 «Установить фандоматы». За - 3. Не принято.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 27.12.2011 №43 «Об утверждении ставок единого налога». За - 47. Принято.
Проект решения - О внесении изменений и дополнений в решение Запорожского городского совета от 28.12.2020 №3 «Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2021». Голосуют в целом. За - 49. Принято.
Следующий вопрос - О поддержке электронной петиции по оборудованию школьных и дошкольных учебных заведений камерами видеонаблюдения. За - 11. Не принято.
Об утверждении отчета о выполнении проекту-победителя Общественного бюджета в городе Запорожье по районной администрации Запорожского городского совета по Александровскому району 2020 года. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
Проект решения О создании временной контрольной комиссии Запорожского городского совета по вопросам проверки деятельности коммунального учреждения «Запорожский городской шахматный клуб «Думка». За - 51. Принято.
Проект решения - Об отказе в согласовании предоставления специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения песка участка «Запорожская». За - 53. Принято.
Проект решения - Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Верховной Раде Украины относительно принятия законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительным экономическим или политическим весом в общественной жизни (олигархов). Голосуют. За - 19. Не принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Верховной Раде Украины по дальнейшему укреплению финансовой состоятельности общин. Голосуют. За - 45. Принято.
Проект решения - О предоставлении разрешения Службе автомобильных дорог в Запорожской области на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в г. Запорожье на территории Вознесеновского района для размещения объекта инженерно-транспортной инфраструктуры «Строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье (автомобильная дорога общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь «Подъезд к о. Хортица (автотранспортная магистраль через р. Днепр в г. Запорожье)». Голосуют в целом. За - 55. Принято.
Все вопросы повестки дня исчерпаны.
16:58. Звучит гимн.
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