В Китае от коронавируса привились более 1 млрд человек

В Китае более одного миллиарда граждан прошли полный курс иммунизации против коронавируса. Это составляет около 70% всего населения страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР, пишет РепортерUA.
По состоянию на 15 сентября жителям сделали около 2,16 млрд COVID-прививок.
Как сообщает издание, более 97% взрослого населения столицы Китая Пекина прошли полную вакцинацию.
Китай по темпам вакцинации оставил позади США и ЕС.
В Китае при вакцинации применяют семь препаратов.
Всего в Китае с начала пандемии коронавирусом инфицировались 95 тысяч человек, количество летальных исходов - около 4,6 тысяч.
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