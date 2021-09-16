В Китае от коронавируса привились более 1 млрд человек

РепортерUA 16 Сен 2021 - 16:13

В Китае более одного миллиарда граждан прошли полный курс иммунизации против коронавируса. Это составляет около 70% всего населения страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР, пишет РепортерUA.

По состоянию на 15 сентября жителям сделали около 2,16 млрд COVID-прививок.

Как сообщает издание, более 97% взрослого населения столицы Китая Пекина прошли полную вакцинацию.

Китай по темпам вакцинации оставил позади США и ЕС.

В Китае при вакцинации применяют семь препаратов.

Всего в Китае с начала пандемии коронавирусом инфицировались 95 тысяч человек, количество летальных исходов - около 4,6 тысяч.

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