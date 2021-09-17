На трассе Запорожье-Днепр столкнулись пять автомобилей. Фото

РепортерUA, фото Днепр Оперативный 17 Сен 2021 - 16:08

На трассе Запорожье-Днепр сегодня, 17 сентября, призошла авария с участием четырех автомобилей. Как сообщает Телеграм-канал Днепр оперативный, между Днепром и Запорожьем вдоль трассы загорелось поле. Из-за дыма видимость на дороге упала и это стало причиной масштабной аварии.

Как сообщили РепортерUA в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла возле села Николай-Поле Запорожского района. По предварительным данным авария произошла с участием 5 автомобилей и 1 мотоцикла.

Продолжается осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Пострадавших нет.

На данном участке движение затруднено. Участникам ДТП на месте помогают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

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