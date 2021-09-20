В Запорожье задержали представителей турагентства, которые продавали поддельные ПЦР-тесты. Фото. Видео

РепортерUA 20 Сен 2021 - 17:30

В Запорожье разоблачили представителей турагентства на изготовлении и продаже поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Они рекламировали свои услуги в Интернете. Среди клиентов были в основном туристы, которые планировали поездку за границу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, представители местного туристического агентства изготавливали справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы. С начала года они сфальсифицировали более 100 справок. Стоимость одной такой справки составляла 500 гривен. Медицинскую документацию выдавали на бланках с поддельной печатью одной из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

В офисе турагентства правоохранители провели обыски. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружено отправления скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.

Также обыск провели в Государственном учреждении Министерства здравоохранения. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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