На территории запорожского медицинского университета произошел взрыв. Фото

Сегодня, 22 сентября, на территории Запорожского медицинского университета произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сообщается, что взрыв произошел около 14:10 на проспекте Маяковского. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехники, патрульные наряды полиции. Предварительно установлено, что при выполнении работ по очистке канализации на автомобиле «ЗИЛ» произошел взрыв баллона. Пострадавших нет.
По данному факту дознавателем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования проводится осмотр места происшествия и автотранспорта, работники полиции опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения.
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