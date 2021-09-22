В «желтой зоне» запорожские детсады и младшие классы будут работать в обычном режиме

Завтра, 23 сентября, Запорожье, как и вся Украина, переходит в «желтую зону» эпидемической опасности. Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Украины, во время которого были приняты соответствующие изменения относительно ограничений в учебных учреждениях.
Как будут работать детские сады и школы в Запорожье, рассказал директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.
- Будет разрешено работать учреждениям дошкольного образования и 1-4 классам общеобразовательных учреждений. Все остальные будут работать при условии 80%-й вакцинации работников учебного учреждения. В «желтой зоне» допускается одна доза вакцины, в «красной зоне» - две дозы. Разрешается также работать педагогу в течение 180 дней после выздоровления от коронавирусной болезни. Об этом должны быть соответствующие документы. Также 72 часа «работают» ПЦР-тесты. Контроль и ежедневный мониторинг за состоянием вакцинации в учебном учреждении возложен на его руководителя. В случае вакцинации 80% сотрудников, школа возвращается в режим оффлайн, - сообщил Станислав Романчук.
В «желтой зоне» также будет ограничен доступ в учебные учреждения, ограничено участие воспитанников детсадов и школьников во всевозможных развлекательных мероприятиях, запрещено присутствие зрителей и тд.
Учреждения внешкольного образования детей будут работать при условии вакцинации 80% работников.
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