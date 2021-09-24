В Запорожье мужчина спрыгнул с плотины ДнепроГЭС

В Запорожье 38-летний мужчина покончил с собой, спрыгнув с плотины ДнепроГЭС. Данный случай произошел вчера, 23 сентября, около 18 часов вечера.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками. Ранее высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК с дополнительной квалификацией «самоубийство».
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