В Запорожье мужчина спрыгнул с плотины ДнепроГЭС

РепортерUA 24 Сен 2021 - 09:03

В Запорожье 38-летний мужчина покончил с собой, спрыгнув с плотины ДнепроГЭС. Данный случай произошел вчера, 23 сентября, около 18 часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками. Ранее высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК с дополнительной квалификацией «самоубийство».

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