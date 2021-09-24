В Запорожье назвали победителей кинофестиваля ZIFF. Фото

В Запорожье с 17 по 19 сентября проходил пятый Запорожский кинофестиваль ZIFF. Из 42 включенных в программу фильмов, девять получили награду.
Как сообщается на странице фестиваля в Facebook, кинофестиваль открыл фильм украинского производства «Я працюю на цвинтарі», а закрывался фильмом «Бурштинові копи».
Также в рамках фестиваля был открыт кастинг начинающих актеров и состоялись образовательные презентации и мастер-классы.
Победители Запорожского кинофестиваля ZIFF 2021:
- Лучший украинский игровой фильм - ІНО (режиссеры Виктор Романюк, Кадим Тарасов)
- Лучший международный игровой фильм - Міжкосмос (режиссер Альваро Парийа Альварес, Германия)
- Лучший украинский документальный фильм - Многая літа. Стойко (режиссер Вячеслав Бегун)
- Лучший международный документальный фильм - Світло. Природній шлях (режиссер Эстефания Родригез, Великобритания)
- Лучший украинский анимационный фильм - Непотрібні речі (режиссер Дмитрий Лисенбарт)
- Лучший международный анимационный фильм - Дорогий ліс (режиссеры Клэр Ейхераменді, Саймон Дюкло, Полин Грегуар, Франция)
- Лучший видеоролик конкурса VERTICAL - Крейда (автор - Полина Стаднюк)
- Приз зрительских симпатий - На краю Миру: Листи (режиссер Евгения Мельник, Украина)
- Особая награда кинофестиваля - Дім, у якому я жив (режиссер Ярослав Дудукин).
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