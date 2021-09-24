В Запорожье назвали победителей кинофестиваля ZIFF. Фото

РепортерUA 24 Сен 2021 - 13:32

В Запорожье с 17 по 19 сентября проходил пятый Запорожский кинофестиваль ZIFF. Из 42 включенных в программу фильмов, девять получили награду. 

Как сообщается на странице фестиваля в Facebook, кинофестиваль открыл фильм украинского производства «Я працюю на цвинтарі», а закрывался фильмом «Бурштинові копи».

Также в рамках фестиваля был открыт кастинг начинающих актеров и состоялись образовательные презентации и мастер-классы.

Победители Запорожского кинофестиваля ZIFF 2021:

  • Лучший украинский игровой фильм - ІНО (режиссеры Виктор Романюк, Кадим Тарасов)
  • Лучший международный игровой фильм - Міжкосмос (режиссер Альваро Парийа Альварес, Германия)
  • Лучший украинский документальный фильм - Многая літа. Стойко (режиссер Вячеслав Бегун)
  • Лучший международный документальный фильм - Світло. Природній шлях (режиссер Эстефания Родригез, Великобритания)
  • Лучший украинский анимационный фильм - Непотрібні речі (режиссер Дмитрий Лисенбарт)
  • Лучший международный анимационный фильм - Дорогий ліс (режиссеры Клэр Ейхераменді, Саймон Дюкло, Полин Грегуар, Франция)
  • Лучший видеоролик конкурса VERTICAL - Крейда (автор - Полина Стаднюк)
  • Приз зрительских симпатий - На краю Миру: Листи (режиссер Евгения Мельник, Украина)
  • Особая награда кинофестиваля - Дім, у якому я жив (режиссер Ярослав Дудукин).

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