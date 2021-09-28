При взрыве в Швеции пострадали более 20 человек. Фото

РепортерUA, фото ЕРА 28 Сен 2021 - 10:44

В шведском городе Гетеборг по меньшей мере 23 человека пострадали при взрыве в жилом доме. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter во вторник, 28 сентября, пишет РепортерUA.

Указано, что после взрыва в доме начался пожар. В дыму оказались три подъезда, квартиры и гараж. Люди прыгали и вылезали из окон. Спасатели эвакуировали более 100 человек.

Повреждены несколько квартир и лестничные пролеты. Причина происшествия пока неизвестна

На месте происшествия работают несколько подразделений полиции и спасательных служб, бригады скорой помощи.

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