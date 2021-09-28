Мокрая штукатурка вместо «крымки»: как проходит реконструкция Запорожского дворца детского и юношеского творчества. Фото

Не утихают разговоры вокруг Городского дворца детского и юношеского творчества, в котором сейчас продолжается ремонт. Историческая ценность этого здания бесспорна, хоть оно и не внесено в реестр памяток культуры. Многих запорожцев, для которых история и гармония архитектурного ансамбля не пустой звук, беспокоит вопрос преображения дворца. Вместе с тем, руководство заведения настаивает на практических смыслах, а именно уюте и комфорте детей, занимающихся там.
И, несмотря на то, что эстетика, история и комфорт вовсе не исключают друг друга, запорожцы не поняли, почему проект преображения этого здания замалчивался.
Разрушенная «крымка» или, почему внешний вид дворца важен?
Здание Городского дворца детского и юношеского творчества составляет единый архитектурный ансамбль вместе с плотиной Днепровской ГЭС, вид на которую открывается со смотровой площадки дворца.
- Во-первых, это здание ценно, потому что оно одно из тех зданий, которые определяют лицо города. Его ведь невозможно не заметить. Оно является уже неотъемлемой частью городского пейзажа, одним из его акцентов. Во-вторых, я считаю, что здание является ярким примером архитектуры своей эпохи, весьма интересной работой своих авторов. Я прекрасно понимаю, что условная классика или неоклассика нравится, куда большему количеству людей. И кто-то может совсем не воспринимать архитектуру постмодернизма, которую и представляет дворец. Но условные Дали и Феллини ведь тоже далеко не всем нравятся, да? Лично я считаю Дворец потенциальной архитектурной памяткой. Возможно не сейчас, но через какое-то время точно. И знаю, что мое мнение разделяют многие люди, которые как по мне очень хорошо разбираются в искусстве, архитектуре, истории, урбанизме. Им я в этом вопросе точно доверяю гораздо больше, чем какому-нибудь департаменту образованию или директору Дворца детско-юношеского творчества, - говорит запорожский краевед Роман Акбаш.
- Я не явлюсь геологом или специалистом по камню – мне сложно объяснить все нюансы. Но, тем не менее, это же натуральный камень. Что мы должны получить вместо него на фасаде дворца? Я, например, так до сих пор и не понял. Простой, казалось бы, вопрос – чем заменят натуральный камень. Но, по-моему, до сих пор никто так на него и не ответил. Каким будет цвет этой новой облицовки? Это же тоже важно. Вспомните, что там рядом такой же светлый и облицованный натуральным камнем машинный зал Днепрогэс-2, и такое же управление шлюз. Там есть уже целый ансамбль из вот этих трёх сооружений. Будет ли этот ансамбль после ремонта – опять вопрос.
Как сообщалось, плитка «крымка», которым было облицовано здание дворца, разрушилась. Вместо нее проектанты запланировали мокрую штукатурку, а под ней утеплитель. Об этом РепортерUA рассказала директор дворца детского и юношеского творчества Людмила Маринюк.
- Плитка обваливалась и сыпалась на голову, потому как за 30 лет она пришла в негодность. Кабинеты все сильно продувались, потому что старые и мы стоим на берегу Днепра, а значит, продуваемся всеми ветрами. Окна уже технически невозможно было обслужить из-за ветхости, потому что сейчас даже фурнитуры такой нет; в них стекла поменять невозможно было, и помыть их сложно. Как бы мы не утепляли наши кабинеты, в них было так холодно, что приходилось даже занятия переносить. Что касается конкретно облицовочной плитки, то она не несет никакой ценности исторической, потому что наше здание не признано культурным наследием. То, что это был ансамбль, как говорят краеведы, то я не спорю, чисто визуально, может быть и так. Но после реконструкции дворец будет выглядеть ничуть не хуже. Он точно не будет выбиваться, разве что будет красивее, - считает Людмила Маринюк.
Вот, что предлагается вместо «крымки».
Таким образом, архитектурного ансамбля, очевидно, больше не будет.
- Кроме вопросов у общественности есть на руках и результаты последнего техосмотра здания дворца. Они были получены по запросу. Так вот, согласно этим результатам, состояние плитки признано удовлетворительным. В рекомендациях техотчета покрытие фасада рекомендуется отремонтировать. Не провести полную замену, а отремонтировать. И тут снова вопрос - почему же ее тогда все-таки полностью меняют, на основании чего? Это же значительно увеличивает стоимость работ. Или такую цель и преследовали? Результаты осмотра Дворца были получены из официальных источников по запросу - то есть, являются официальными и актуальными, - подчеркивает Роман Акбаш.
Ремонт: чего и сколько
Сейчас в Городском дворце детского и юношеского творчества занимаются 2,5 тыс. детей по 8-ми направлениям. Работают 63 «кружка». Людмила Маринюк является директором дворца 4 года.
- Наш дворец творчества – это, прежде всего, заведение образования, в котором обучается 2,5 тыс. детей. Для них, в первую очередь, мы должны обеспечить безопасное, комфортное и теплое содержание. У нас с 1986 года делался только внутренний ремонт кабинетов за счет родителей и детей, а все остальное исчерпало свой физический и моральный срок за 30 лет, - отмечает руководитель Дворца детского и юношеского творчества.
Два года назад дворец получил из городского бюджета 5 млн грн. По словам руководителя, эти средства были потрачены на ремонт крыши и водопровода – это то, что находилось в аварийном состоянии. В 2019 году защищали Всеукраинскую программу «Відновлення України». Город заключил договор с Министерством фмнансов для софинансирования большой реконструкции: по плану 50 млн выделяет Минрегиона и 23 млн должен выделить город. В этот году разрешение на начало работ получили в июле, в этом же месяце стартовала реконструкция.
- По договору сначала выделяет средства город, а потому уже Минрегион. Сейчас город выделил 8 млн 160 тыс грн и Минрегион обещает в этом году 14 млн грн, но они не зайдут, пока подрядчик не освоит «городские средства». По сути все 22 млн, выделенных на этот год, должны быть освоены до нового года. Это утепление фасада и замена окон. Сам же проект полностью мы должны закрыть в сентябре следующего года. Всю реконструкцию мы должны завершить за год, если не будет таких проволочек, как с Государственным управлением архитектуры и строительства киевским, у которого мы не могли полгода получить согласование. Это то, что обычно дается за две недели, - рассказала Людмила Маринюк.
Проект и реконструкция: кто эти люди?
Открытым остается вопрос, «почему город не «выбросил» в открытый доступ проект?», проще говоря, не показал горожанам.
- Я всегда подчеркиваю, что в данном случае, в первую очередь возмущает то, что запорожцы не знают, каким здание Дворца должно стать в результате начавшегося ремонта. Еще раз повторюсь – почему архитектурное лицо моего города должен определять, например, департамент образования? Пусть они там определяют то, в чем являются специалистами. Специалистом является автор проекта реконструкции? Так пусть, если он специалист, покажет всем нам, что он там напроектировал. А то такое ощущение, что он чего-то боится. Ситуация обсуждалась месяц, а никто так до сих пор ничего не показал и ничего не объяснил. Почему? Что же он там такого напроектировал, что прям то ли боится, то ли стесняется людям показать? А вдруг мы все напрасно тревожимся и переживаем – и на самом деле дворец преобразится в лучшую сторону? А вдруг ненапрасной – и он планирует, например, обшить все здание пластиковой вагонкой? И будет потом у нас огромное пластиковое «недоразумение» стоять между двумя главными достопримечательностями города – ДнепроГЭСом и Хортицей. Хотелось бы всё-таки чтобы в таких вопросах учитывали мнение горожан, общественности, соответствующих специалистов, - говорит Роман Акбаш.
Справка.
Людмила Маринюк говорит, что конкурс на реконструкцию выиграла киевская организация «Геос-УКБ». Финансирование проходит в рамках реализации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украина»). ООО "Геос-УКБ" на момент проведения тендера принадлежал киевлянам Богдану Окольничему и Сергею Уманцу. С данным тендером фирма впервые участвовала в публичных закупках. Для подтверждения опыта ООО "Геос-УКБ" на этот тендер предоставило договора с ОАО "Запорожсталь" и ООО "Укрпромметторг".
ООО "Укрпромметторг" принадлежал напрямую Александру Веленчуку, через АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Гелиос" - Антону Диденко, через ООО" Комфорт-траст " - Денису Алешину. Денис Алешин и Антон Диденко также через указанные фирмы владели ООО "Азимут трейдинг групп". В то же время, ООО "Азимут трейдинг групп" владело ООО "Азимут трейдинг Запорожье", которым руководил Игорь Скляр.
Как сообщает nenachasi.in.ua, проектные работы (корректировку проектно-сметной документации) для реконструкции дворца детского и юношеского творчества заказывали за 1000000 гривен в 2019 году ООО "Проектный институт" Запорожский Промстройпроект ". Они готовили проектную документацию для реконструкции дворца в 2016-2018 году другой фирмой "Базис" за 35000000.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.