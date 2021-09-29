В Запорожье начался новый этап строительства вантового моста через Днепр. Фото

В Запорожье начался новый этап строиельства вантового моста через Днепр. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины.
Вантовый мост входит в состав автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, состоящий из 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений. Запорожские мосты стали крупнейшим объектом программы Президента Украины «Большая стройка».
Сейчас мостостроители начали бетонирование пилона низовой части вантового моста. До этого аналогичные работы проводились на верховой части искусственного сооружения. Также мостостроители смонтировали опалубку на пилоне низовой стороны и уже начали бетонирование. Высота пилонов искусственного сооружения достигать 166 метров.
Напомним, что полностью закончить строительство запорожских мостов строители обещают во второй половине 2022 года. Чтобы успеть в сроки, работы ведутся круглосуточно, а более 500 человек работают в три смены.
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