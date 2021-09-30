Вашингтон признал свое поражение в войне в Афганистане

РепортерUA 30 Сен 2021 - 09:41

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Штаты проиграли войну в Афганистане. С соответствующей речью он выступил перед комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на Аrynews.

По его словам, война в Афганистане это совокупный эффект многих стратегических решений прошлого, которая не закончилась на тех условиях, что хотели США.

«Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев», - сказал Милли.

Военачальник отметил, что Штатам в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой «Аль-Каида», однако помешать приходу там к власти талибов они не смогли.

Он также выразил мнение, что США взяли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане и призвал вынести из этого ошибки и больше их не допускать.

«Поэтому всякий раз, когда происходит подобный инцидент, существует множество факторов, и мы должны это выяснить. Нам предстоит извлечь много уроков», - добавил Милли.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter. 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...