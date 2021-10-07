Верховная Рада отправила Разумкова в отставку

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 октября, 284 голосами поддержала инициативу фракции «Слуга народа» об отзыве с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Решение отозвать Разумкова объяснил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
"Политический опыт играет в разные стороны: иногда помогает работать, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством", - пояснил он идею об отставке Разумкова.
Корниенко подчеркнул, что на текущий момент Слуга народа "не имеет доверия" к нему.
Также с трибуны выступил сам Разумков. Он напомнил обещания команды президента Владимира Зеленского и Слуги народа, которые шли на выборы с "хорошими искренними принципами, которым поверили люди. Не за должностями и за деньгами, а изменить страну к лучшему".
"Это была слепая вера, что у нас все получится. Потому что мы новые честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы - не такие, как они. К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. Они сильно изменилось. Все это время я пытался сделать, чтобы хотя бы часть этих обещаний стала реальностью ... Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, к которому мы шли, стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона изменился на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова изменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципу "друзьям - все, врагам - закон. А принцип, оффшоры для власти - позор, стал принципу" ничего страшного у каждого ФОПу они. Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, которые и были", - сказал он.
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