Правоохранители в США установили личность маньяка по прозвищу «Зодиак»

Американские следователи установили личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, который орудовал в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. Об этом пишет Fox News.
Следователи считают, что маньяком был маляр по имени Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году. Его личность удалось раскрыть, благодаря некоторым вещественным доказательствам и показаниям свидетелей, оставшихся в живых.
Подсказкой также стали письма, которые Зодиак отправлял в редакции газет Сан-Франциско.
Отмечается, что в декабре 2020 года международная команда взломщиков разгадала шифр серийного убийцы, известного по прозвищу Зодиак, спустя 51 год после того, как он отправил в газету San Francisco Chronicle записку, написанную этими символами.
«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня», - говорилось в разгаданной записке.
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